فيديو صادم.. متهم يعتدي على قاضٍ في المحكمة

قفز رجل يحاكم أمام محكمة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، على القاضية التي كانت ستصدر الحكم عليه. مما أدى إلى سقوطها من كرسيها وإصابتها بجروح طفيفة.

وكان الرجل يخضع للمحاكمة فيما يتصل بقضية تتعلق بالعنف ضد الأشخاص. ثم أُطلق سراحه، في نوفمبر، في انتظار محاكمته.

وكان المدعي العام قد طلب الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و48 شهرا.

قبل الهجوم، طلب محامي الدفاع أن يواجه موكله فترة اختبار مع وقف التنفيذ فقط وليس حكمًا يؤدي إلى السجن. لأنه وفقًا له يعاني من اضطرابات نفسية، حيث تم تشخيصه بشكل خاص. على أنه مصاب بالفصام وثنائي القطب.

وأوضح المتهم أيضاً أنه عثر مؤخراً على عمل وأن على القاضي “أن يمنحه فرصة”.

وعلى الرغم من هذا الطلب، يبدو أن القاضية ماري كاي هولثوس اختارت طريق السجن. موضحة على وجه الخصوص أن المتهم كان بالفعل موضوعًا مرتين. للتعليق تحت المراقبة في الماضي.

وفي مقطع فيديو للجلسة، سُمع وهو يقول: “أعتقد أن الوقت قد حان لتجربة شيء آخر. لأنني لا أستطيع تحمل هذه القصة. وفقًا لقانون ولاية نيفادا”.

يقاطعها صراخ المتهم الذي يندفع نحوها ويقفز فوق كرسي القاضي ويطرحها من كرسيها. بينما يحاول رجال يرتدون الزي الرسمي منع الرجل من الخروج.

وأُدين المتهم، البالغ من العمر 30 عاماً، عدة مرات في لاس فيغاس. بما في ذلك ثلاث مرات بارتكاب أعمال عنف ضد أشخاص. بما في ذلك قضية عنف منزلي والاعتداء على ضابط شرطة أثناء الاعتقال.

وقال المدعي العام في مقاطعة كلارك، ستيف وولفسون، إن القاضي أصيب بجروح طفيفة فقط. كما أصيب ضابط شرطة كان حاضرا.