فيديو صادم.. مقتل 35 شخصا في حادثة مروعة داخل بئر!

تم العثور على 35 جثة داخل بئر في معبد هندوسي وسط الهند، في حادث مروعة، حيث سقط عشرات الأشخاص في المياه الموحلة عندما انهار غطاء البئر.

وأظهر مقطع مصور للحادثة، حالة من الفوضى، حيث اندفع الناس نحو المخارج. وقامت حفارة بهدم جدار معبد عمره عقود لمساعدة الناس على الفرار.

واستخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ، بمن فيهم أفراد من الجيش، الحبال والسلالم لانتشال الجثث من البئر بعد شفط المياه. وكانت المهمة صعبة بسبب ضيق المسار ووجود حطام في البئر.

وذكر شهود عيان أن حشدا كبيرا من المصلين احتشدوا في المعبد لأداء طقوس النار والاحتفال بمهرجان الإله راما.

وقال مفوض الشرطة ماكراند ديوسكار إن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار غطاء البئر وغطتهم الأنقاض المتساقطة.

وقال رئيس جمعية سكانية، للصحفيين، أن السلطات كانت بطيئة في رد فعلها. وأن سيارة الإسعاف الأولى وصلت إلى المكان بعد ساعة من البلاغ.

ومن جهته، قال كبير المسؤولين المنتخبين في الولاية، إن غطاء البئر انهار على ما يبدو. لأنه لم يستطع تحمل وزن الحشد الكبير.

وانضم أفراد من الجيش إلى عملية الإنقاذ، بعد أن أظهرت كاميرات تحت الماء جثثا تطفو في مياه البئر الموحلة.