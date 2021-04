فيديو صادم من الهند.. شاب ينقل جثة أمه جالسة على دراجة

وحسب الفيديو المتداول، لم يجد الشاب سيارة إسعاف تنقل جثة أمه ما اضطره إلى نقلها عبر دراجته لمكان حرق الجثث.

وأوضحت المعلومات أن ابن الضحية وزوج ابنتها لم يجدا حلاً إلا بنقل الأم عبر دراجة نارية لمكان الدفن.

وأوضحت المعلومات أن المرأة المتوفاة تبلغ من العمر 50 عاماً، وظهرت عليها أعراض كورونا قبل وفاتها.

وقام ذووها إلى مستشفى خاص يوم الاثنين الماضي لفحصها، وهناك تم اكتشاف أن مستوى الأكسجين لديها منخفض.

وفي حادثة مماثلة، ظهر شخص آخر يحمل جثة والده بعربة خشبية إلى مكان الدفن لعدم توافر سيارات إسعاف.

In a heart-wrenching incident, a dead body of a 50-year-old woman in Srikakulam district was shifted on a motorbike after their attempts to arrange an ambulance failed on Monday.@ysjagan @ArogyaAndhra #AndhraPradesh #COVID19India #CoronavirusIndia pic.twitter.com/WWVxXkNP76

