فيديو صادم.. نادين الراسي تقتحم منزل طفل لإنقاذه من أُمه!

إقتحمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، منزل طفل سوري كان يتعرض للتعنيف من والدته من أجل إنقاذه متجاهلة اعتراض والدته.

وقامت نادين الراسي، بتوثيق الحادثة في مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونهرت الفنانة، السيدة على تصرفاتها بكلمات أثارت تعاطف بعض المتابعين، بسبب حرمانها من أطفالها.

ونشرت نادين الراسي مقطع فيديو لها خلال سيرها في أحد الشوارع، وسمعت صوت طفل يصرخ بسبب تعرضه للضرب والعنف من والدته. لذا اتخذت رد فعل مباشر باقتحام منزله على الفور.

وطلبت نادين الراسي من رفيقتها توثيق هذه الحادثة، وانفعلت على السيدة خاصة بعد أن صرخت فيها وهي تظهر في الفيديو. لكنها تجاهلت الأمر، وبدأت تصرخ في وجهها من أجل منعها من تعنيف الطفل.

وتابعت نادين أنها لا تهتم بما فعله الطفل من أجل أن يتعرض لهذا الضرب والتعنيف. مشيرة إلى أنها إذا كانت لا ترغب في تربيته يمكنها أن تدعه أحد دور الرعاية أو مؤسسة من أجل العناية به.

وناشدت نادين الراسي السلطات من أجل التدخل لحماية الطفل من العنف الذي يتعرض له على يد والدته.

وتفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير الذين أشادوا بشجاعتها من أجل التدخل.

وأوضحت نادين الراسي أن الطفل يتعرض للتعنيف من والدته منذ شهرين. ولكنها قررت التدخل بعد أن سمعت الصوت هذا اليوم ولم تتحمل.

وكتبت: “أتحمَّل كامل المسؤوليّة هذا إن أخطأت، على أمل تحرُّك المعنيّين. الطفل صار إلو شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد، وساقبت سمعت الصّوت الليلة”.

وأثارت الجملة التي قالتها نادين الراسي خلال شجارها مع المرأة “أنا محرومة من ولادي” تساؤلات عديدة حول الأمر. إلا أن الفنانة اللبنانية لم توضح حقيقة الأمر.

https://www.facebook.com/watch/?v=1892278641199114