فيديو صادم.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أمريكا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات الآخرين في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إرسال العديد من سيارات الطوارئ وقوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث في مدرسة أبالاتشي الثانوية في بلدة ويندر. على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال شرق أتلانتا.

كما تحدث وزير العدل الأميركي عن «مأساة فظيعة» خلال مؤتمر صحافي، من دون أن يذكر النتائج.

كما أكدت سلطات إنفاذ القانون هوية مطلق النار وهو كولت جراي البالغ من العمر 14 عامًا.

وبينما يتم إطلاع الرئيس جو بايدن على تطورات الوضع، قال البيت الأبيض، إن الأخير أعلن أن الولايات المتحدة. لا يمكن أن تقبل أن تصبح عمليات إطلاق النار المميتة في مدارس البلاد “هي القاعدة”.

ومن جانبها، دعت نائبة الرئيس الحالي بايدن، والمرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض، إلى إنهاء وباء العنف المسلح، مرة واحدة وإلى الأبد.

كما قالت قناة فوكس 5 أتلانتا إن المدرسة تم إغلاقها في البداية. وقالت القناة إن المصابين تم علاجهم في الموقع من قبل رجال الإنقاذ. استنادا إلى صور التقطتها من طائرة هليكوبتر.

وسرعان ما أبلغت شبكة سي إن إن عن إصابة حوالي ثلاثين شخصًا، بالإضافة إلى تسعة أشخاص آخرين أعلنتهم السلطات المحلية.

والولايات المتحدة هي الدولة المتقدمة الوحيدة في العالم التي تتعرض بشكل منتظم لحوادث إطلاق النار في المدارس.

وفي ماي 2022، وقع 19 طفلاً ومعلمين اثنين ضحايا مذبحة مروعة في مدرستهم في أوفالدي بولاية تكساس. ارتكبها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا باستخدام بندقية هجومية تم شراؤها بشكل قانوني.