فيديو طرد مدير مستشفى عين مليلة يجر 4 أشخاص للحبس

أمر وكيل الجمهورية لمكحمة عين مليلة، اليوم الثلاثاء، ايداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، على خلفية فيديو طرد مدير مستشفى عين مليلة من مكتبه.

وتم صباح اليوم الثلاثاء تقديم 10 أشخاص امام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، بعد تلقيهم استدعاءات، تم إيداع 4 منهم اربعة الحبس المؤقت.

ويأتي ايداع 4 أشخاص على خلفية انتهاك حرمة مؤسسة عمومية والتعدي واهانة موظف أثناء تأدية مهامه متبوع بالعنف والتشهير.

حادثة طرد مدير مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، تعود إلى تاريخ 25 أوت المنصرم بعد أن اقتحمت مجموعة شباب مكتب مدير المستشفى واخرجته من مكتبه.

وتم التعرف على الشباب الذي اقتحموا مكتب المدير من خلال الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.