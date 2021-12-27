فيديو طريف.. الممثل المصري خالد الصاوي يغني هي تزوجت وتهنات

أحدث فيديو النجم المصري خالد الصاوي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ظهوره على متن سيارته وهو يؤدي الأغنية الجزائرية “هي تزوجت وتهنات”.

وظهر خالد الصاوي وهو يغني الأغنية الرايوية هي تزوجت وتهنات. بعد أن حفظ كلماتها عن ظهر قلب.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو خالد الصاوي. مبدين إعجابهم بطبعه وآدائه الطريف والظريف.

وعاد الفنان خالد الصاوي مرة أخرى لاستكمال تصوير أعماله الفنية. بعد تعرضه منذ نحو ثلاثة أشهر لوعكة صحية ظهر بسببها على كرسي متحرك.

وأوضحت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي في تصريح لـ”أهل مصر”. أن زوجها عاد مرة اخرى للعمل واستكمال تصوير أعماله الفنية. بعد فترة من الغياب نتيجة ظروفه الصحية، لافتة إلى أنه بحمد الله تحسن وبات قادراً على العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت مي كريم، عن حالة زوجها، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مر بها وظهوره على كرسي متحرك. الأمر الذي أثار خوف محبيه وجمهوره.

وأوضحت في تصريح لـ “أهل مصر”، أن زوجها خالد الصاوي بخير حاليا، ويخضع للعلاج الطبيعي في المنزل، بعدما حصل منذ أيام على حقنة في جذور الأعصاب، ومنحه الأطباء راحة وفترة علاج تستمر نحو شهر حتى يتعافى، وتابعت: “دعواتكم له بالشفاء العاجل”.

ويعرض للفنان خالد الصاوي قريبًا فيلم “الباب الأخضر”، بطولة الفنان إياد نصار وسهر الصايغ ومحمود عبد المغني وعابد عناني، من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويناقش الفيلم يناقش قضايا المواطن والمجتمع المصري، كعادة كتابات الراحل في أعماله التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور وشكل وجدان أجيال كثيرة .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي مؤخرا، كان عرض فيلم 200 جنيه في دور العرض السينمائي مع الفنان أحمد السقا وإسعاد يونس، وأحمد السعدني وليلى علوي وأحمد أدم وغيرهم.