فيديو طريف للاعبي إتحاد العاصمة في تحدي الدوران على الكرة !

تداولت شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف للاعبي إتحاد العاصمة مع أحد مشجعي الفريق المدعو “حمزة” والذي إنتشر بسرعة كبيرة بين رواد الفايسبوك.

وطالب لاعبوا سوسطارة من “حمزة” أين يدور حول نفسه عدة مرات قبل تسديد الكرة نحو المرمى، وهو التحدي الذي فشل فيه هذا الأخير بطريقة ساخرة.

ويتمثل هذا التحدي في الدوران حول الكرة عدة مرات قبل تسديدها نحو المرمى، وهو التحدي الذي فشل فيه الكثير النجوم الحاليين لكرة العالمية، وآخرهم الويلزي غاريت بيل.

بحيث أنّ الدوران حول الكرة يصيب الإنسان بـ”الدوخة”، ليفقد بذلك تركيزه ويفشل في تسديد الكرة نحو إطار المرمى .