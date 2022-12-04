فيديو طريف من سفيرة أمريكا عن المنتخب الهولندي

دخلت سفيرة أمريكا في الجزائر، إليزابيث أوبين، في أجواء كأس العالم 2022 التي في قطر 2022. حيث قبيل انطلاق مباراة منتخب بلادها أمام هولندا في ثمن النهائي جربت محاكاة نمط عيش الهولنديين. أين قالت”يقولون إنك يجب أن تفهم خصمك من أجل التغلب عليه، لذلك أنا “سأدخل في عقلية الهولنديين، لتبدأ اللعبة!”.

كما قامت سفيرة أمريكا، في بداية مقطع فيديو طريف نشرته على تويتر، استغنت أوبين عن وضع “أحمر الشفاه” أولا. ثم ارتدت قميصا برتقاليا، وراحت تقود دراجة هوائية وكلها إشارات يعرف بها الهولنديون.

وتعتبر المرأة الهولندية بين أقل نساء العالم استعمالا لمساحيق التجميل. وقد أرجع موقع محلي ذلك إلى طبيعة الطقس في البلاد. حيث تتهاطل الأمطار طيلة الوقت، وهو ما يجعل وضع المساحيق أمرا غير مجد.

كما يرتدي المنتخب الهولندي لكرة القدم، قميص برتقالي على الرغم من أن هذا اللون، ليس بين ألوان العلم الوطني للبلاد. وهي الأحمر والأبيض والأزرق. أما عن الدراجات الهوائية، فهي وسيلة الهولنديين المفضلة في التنقل. إلى درجة أن كل فرد من سكان العاصمة أمستردام، يمتلك دراجة واحدة على الأقل.

وواجهت الولايات المتحدة هولندا أمسية السبت، في أولى مقابلات ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر. أين تمكن الهولنديون من العبور إلى الدور الربع نهائي بنتيحة 3-1.