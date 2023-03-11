فيديو: طليقة جورج الراسي تنتحر على المباشر ووالدها ينقذها!

فاجأت جويل حاتم، طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم، ظهرت فيه وهي تحاول الإنتحار.

وفي التفاصيل، تمّ تداول فيديو لجويل وهي تتناول أقراص أدوية بكميات كبيرة كي تنهي حياتها.

وقالت جويل بالفيديو: “عم أعمل شيء بحياتي ما اتخاليت رح اعمله بس عم أعمل شي لأنه خلص بطل عندي حل. وجو إبني بس تشوف هالفيديو اعرف أنني أحببتك كثيرا ورح ضل صليلك. والسبب هو أبوك وكل أفراد عائلته. ويلي كانوا معهم هم والدي ووالدتي”.

غير أن وسائل اعلام لبنانية ذكرت أن والدها أنقذها وتمّ نقلها إلى المستشفى وإجراء غسيل معدة لها.

يذكر أن جورج رحل عن عالمنا في أوت 2022 إثر تعرضه لحادث سير مروع على الحدود اللبنانية السورية عن عمر 39 عامًا.

وجورج الراسي فنان لبناني لديه حوالي 6 ألبومات غنائية، وهو شقيق النجمة نادين الراسي.

وتزوج جورج الراسي من جويل حاتم ولديهما طفل إسمه جو، وأعلنا انفصالهما رسميا عام 2015.