فيديو.. ظهور غريب لجورجينا بأسبوع الموضة في باريس

ظهرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغز، صديقة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفستان غريب بأسبوع الموضة في باريس.

وارتدت جورجينا فستانا يحمل إسم رونالدو ورقمه وتوقيع اللاعب. وهو عبارة عن فستان طويل أحمر يحمل رقم كريستيانو رونالدو 7 في الأمام.

ويبدو أن الفستان من أحد الأطقم التي ارتداها البرتغالي خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد. رغم أن شعار الفريق الإنجليزي لا يمكن رؤيته في أي مكان.

وتكتسب ظاهرة “blokecore”، التي تدمج عناصر الموضة الرياضية في الملابس الحضرية، شعبية كبيرة هذا الموسم، ويؤكد فستان جورجينا ذلك.

وغادر ورونالدو، فريق مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 وانضم إلى النصر السعودي في يجانفي 2023.

ويتصدر رونالدو حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 22 هدفا. ويتقدم بثلاثة أهداف على ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

ويتأخر النصر ثاني جدول الترتيب بتسع نقاط عن الهلال المتصدر. ويملك الزعيم 62 نقطة من 22 مباراة، مقابل 53 نقطة للنصر من 22 مباراة أيضا.