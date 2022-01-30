فيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا
ضربت عاصفة ثلجية قوية أغلب مناطق الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية. وغطت العاصفة الثلجية المناطق بطبقة كثيفة من الثلوج مساء أمس السبت.
وسجلت بعض الأماكن معدلات قياسية لتساقط الجليد، في الوقت الذي حث فيه المسئولون في المنطقة السكان على البقاء في منازلهم. حيث تشق الموجة الجليدية طريقها نحو شمال شرق البلاد.
وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه في جميع أنحاء الشمال الشرقي، كان هناك نحو 16 مليون شخص قيد تحذير. يتعلق بالطقس الشتوي ليلة السبت. ومن بين هؤلاء، سبعة ملايين تحت تحذيرات العاصفة الثلجية.
ومن المتوقع أن تظل تحذيرات العاصفة الثلجية سارية حتى اليوم في شرق ولاية ماسوشستس ومعظم ولاية ماين.
ووفقا لتعريف هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، فإن العاصفة الثلجية تعنى تساقطا للثلوج. ورياحا لا تقل سرعتها عن 35 ميل في الساعة. ورؤية لمسافة ربع ميل أو أقل لمدة ثلاث ساعات على الأقل.
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن ارتفاع الثلوج وصل إلى نحو 76 سم في بعض المناطق.
كما ذكرت أسوشيتدبرس أن التغير المناخي، وتحديدا ارتفاع درجة حرارة المحيطات، أثر على الأرجح على قوة العاصفة. بحسب ما يعتقد الباحثون فى شئون المناخ.
Governors in New York, New Jersey and Massachusetts declared states of emergency as a major Nor’easter blankets U.S. East Coast with snow and heavy winds https://t.co/dzC2lcLRqz pic.twitter.com/fV05z6a5CP
— Reuters (@Reuters) January 30, 2022
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إلغاء العديد من الرحلات من و إلى أمريكا
يستعد سكان نيويورك ونيو إنجلاند، اليوم السبت، لقدوم عاصفة شتوية قوية مرفوقة برياح عاتية وبرودة قارسة. وثلوج يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أشد العواصف في السنوات الأخيرة. وذكر موقع “لوفيغارو” الناطق باللغة الفرنسية، أن العديد من الرحلات قد تم إلغاؤها، اليوم السبت، في الولايات المتحدة. وهذا بسبب الاضطراب الجوي الشديد الفعالية المرفوق بالثلوج الكثيفة والرياح القوية.
وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، في الولايات المتحدة، أن العديد من المناطق ستعرف اضطراب جوية شديد. كما أشارت المصلحة، إلى أن هذه الظروف الجوية، ستؤدي إلى صعوبة التنقل في هذه المناطق.
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أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا في العالم خلال 24 ساعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1.34 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين، وفقًا لإحصاء شبكة NBC نيوز.
وحطم معدل الحالات اليومي الأرقام القياسية العالمية مع ارتفاع عدد حالات العلاج في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد.
وتم تحديد ما لا يقل عن 1.343.167 إصابة جديدة يوم الاثنين، وفقًا لإحصاء NBC News. متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1044970 حالة الذي كان في 3 جانفي.
كما يمثل أعلى إجمالي يومي مسجل لأي دولة في العالم، وفقًا لرويترز، حيث سجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 61490917 حالة منذ بدء الجائحة اعتبارًا من يوم الاثنين.
ووصل متوسط سبعة أيام للحالات في الولايات المتحدة أيضًا إلى أعلى نقطة له حتى الآن يوم الاثنين. حيث بلغ متوسط 740594 حالة يوميًا، حيث أبلغت 24 ولاية عن أعلى معدل لها في 7 أيام على الإطلاق.
وجاءت الأرقام القياسية مع ارتفاع عدد حالات دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات في الولايات المتحدة. حيث وصل متوسط العلاج في المستشفى لمدة سبعة أيام إلى 135574 يوم الاثنين، بزيادة 83.1% في الأسبوعين الماضيين.