فيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا

ضربت عاصفة ثلجية قوية أغلب مناطق الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية. وغطت العاصفة الثلجية المناطق بطبقة كثيفة من الثلوج مساء أمس السبت.

وسجلت بعض الأماكن معدلات قياسية لتساقط الجليد، في الوقت الذي حث فيه المسئولون في المنطقة السكان على البقاء في منازلهم. حيث تشق الموجة الجليدية طريقها نحو شمال شرق البلاد.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه في جميع أنحاء الشمال الشرقي، كان هناك نحو 16 مليون شخص قيد تحذير. يتعلق بالطقس الشتوي ليلة السبت. ومن بين هؤلاء، سبعة ملايين تحت تحذيرات العاصفة الثلجية.

ومن المتوقع أن تظل تحذيرات العاصفة الثلجية سارية حتى اليوم في شرق ولاية ماسوشستس ومعظم ولاية ماين.

ووفقا لتعريف هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، فإن العاصفة الثلجية تعنى تساقطا للثلوج. ورياحا لا تقل سرعتها عن 35 ميل في الساعة. ورؤية لمسافة ربع ميل أو أقل لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن ارتفاع الثلوج وصل إلى نحو 76 سم في بعض المناطق.

كما ذكرت أسوشيتدبرس أن التغير المناخي، وتحديدا ارتفاع درجة حرارة المحيطات، أثر على الأرجح على قوة العاصفة. بحسب ما يعتقد الباحثون فى شئون المناخ.

طالع أيضا:

إلغاء العديد من الرحلات من و إلى أمريكا