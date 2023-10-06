فيديو على “الفيسبوك” يطيح بعصابة أحياء يقودها 4 أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن العاصمة(سيدي أمحمد)، من الاطاحة بعصابة أحياء مع توقيف 04 أشخاص. من ذوي السوابق العدلية، ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 سنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فان العملية انطلقت على إثر دوريات راجلة لعناصر ذات الفرقة. على مستوى احد أحياء العاصمة؛ أين لفت انتباههم شخص مشبوه. كانت قد وردت عنه معلومات بأنه يقوم بالمتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيم فيه بمعية شريكه. مع حيازتهما على أسلحة بيضاء يتم اخفاؤها بسطح العمارة.

كما كللت العملية بعد اذن بتفتيش منزل المشتبه فيهم وكذا غرفة السطح للعمارة بحجز 80 كبسولة من المؤثرات العقلية. 04 أسلحة بيضاء محظورة ، وعليه تم توقيفهما مباشرة.

ومواصلة للتحريات تبين أن الشخصين الموقوفين هما المتورطين في شجار في الطريق العام بالأسلحة البيضاء. الذين تم تداول فيديو لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ وبعد إستغلال الوسائل التقنية تم تحديد هويتهم وتوقيف إثنين 02 مشتبه فيهما آخرين في قضية الحال.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة سيدي امحمد لاستكمال إجراءات التحقيق.