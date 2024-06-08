فيديو.. عمرو دياب يفقد أعصابه ويصفع معجبا!

فقد النجم المصري عمرو دياب أعصابه، وصفع أحد معجبيه على الوجه في حفل زفاف أقيم مساء أمس الجمعة.

ووقعت الحادثة، عندما قام المعجب الشاب بشد دياب من ملابسه بقوة سعيا لالتقاط صورة سيلفي معه.

وتدخل أهل العروس بسرعة لإبعاد الشاب من خشبة المسرح، بينما تدول رواد الحفل عدة مقاطع فيديو لتوثيق الواقعة.

بينما حاول البعض الاخر تبرير فعلته بأنه تعرض لاعتداء من الخلف وكان بحالة دفاع عن النفس.

وبدأت الواقعة عندما التف عدد كبير من المعجبين حول عمرو دياب لالتقاط صور السيلفي. وعندما حاول الهضبة التراجع للخلف لاستكمال فقرته الغنائيةـفوجيء بشاب يمسك بجاكيت البدلة بقوة ويحاول جذبه لالتقاط الصورة معه.

وظهر عمرو وهو يبعد يد الشاب بقوة، ثم صفعه على الوجه، وتدخل سريعا منظمو الحفل وبعض أفراد أسرة العروس، لإبعاد المعجب الشاب خوفا من تفاقم الأزمة.

يذكر أن عمرو دياب فقد أعصابه أكثر من مرة في حفلاته الأخيرة، وتم تداول مقاطع فيديو له وهو غاضب من سائقه الخاص لعدم تواجده وظل ينادي عليه بألفاظ مسيئة.

ثم ظهر عمرو وهو يتعامل بعنف مع مهندس صوت تدخل لإصلاح السماعات الخاصة بالمسرح.

كما تم التقاط مقطع فيديو للهضبة وهو يعنف شاب طلب التقاط الصور معه وظل يلاحقه حتى دورة المياه.