فيديو: عملية انقاذ الشخصين العالقين في جبال تيكجدة متواصلة
بقلم أسماء
أفادت مصالح الحماية المدنية، لولاية البويرة، اليوم الأحد، أن الشابين العالقين في جبال تيكجدة في صحة جيدة. في حين، لا تزال عملية انقاذهما متواصلة لحد الساعة.
و أشارت الحماية المدنية في بيان لها، أن الشخصين عالقين داخل مغارة بعيدا عن الثلوج و العاصفة.
و تدخلت منذ أمس السبت، اسعافات الحماية ممثلة في المركز المتقدم تيكجدة من أجل تحرير شخصين (جنس ذكر) عالقين في الثلوج. في المكان المسمى مغارات عين الوكريف بلدية الأسنام دائرة بشلول.
