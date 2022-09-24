فيديو: قاد سيارته بتهور.. فجاء الرد بعنف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مشهدا مخيفا لسائق متهور، كاد أن يتسبب في حادث خطير.

وقام شاب بقيادة سيارته في طريق القاهرة السويس، في مصر، بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفوجئ الشاب سائق السيارة بسيارة نقل صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانا رسميا كشفت فيه ملابسات الواقعة.

وجاء في البيان: “تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور. ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وعرض سلامته والآخرين للخطر”.

وأوضحت الوزارة أنه “تبين ظهور علامات تناول الشاب مواد كحولية. حيث عثر بالسيارة على دفتري أوراق لف سجائر وأداة خاصة لتعاطى المخدرات”.