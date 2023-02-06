فيديو.. لحظة انهيار مبنى جراء زلزال تركيا

وثق مقطع فيديو متداول لحظة انهيار مبنى جراء الزلزال الكبير الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا. على عمق 7 كيلومترات.

وضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا. وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلامية، أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية عقب الزلزال. في حين، لا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر، فقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال. إلا أن وكالة الكوارث بتركيا قالت إن 76 لقوا حتفهم و440 أصيبوا في الزلزال. كما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة. في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.