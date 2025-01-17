فيديو لشابة تُعذب والدتها.. “النهار” تكشف القصة الكاملة

تنقل تلفزيون النهار، إلى منزل الشابة التي تم تداول مقطع فيديو لها وهي تعذب والدتها، وإنتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي وأثار جدلا كبيرا.

وتقطن الشابة رفقة والدتها، والتي تبين أنهما يعانيان من إضطرابات عقلية، ببلدية خرايسية بالعاصمة.

تلفزيون “النهار” تنقل إلى منزل العائلة والذي يتواجد في حالة كارثية، حيث تدخل أهل الخير لتنظيفه، وتحدث مع شقيقة الشابة.

وقالت شقيقة الشابة، أن أختها تحب والدتها، ومن المستحيل أن تقوم بتعذيبها، ولكنها تعاني مؤخرا من إضطرابات نفسية حادة.

وأضافت مُحدثتنا، أن أختها كانت تعالج في مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين في العاصمة، ومكثت فيه لمدة.

وتابعت أن أختها لم تتناول الأدوية المهدئة في آخر فترة، ولذلك قامت بتلك التصرفات. مشيرة إلى أن أختها كانت تدرس المسرح وهوايتها التمثيل.

وإستنكرت ذات المتحدثة، كل من إستغل مقطع الفيديو الخاص بشقيقتها ووالدتها، وقام بالطعن فيهما. معتبرة أن أختها لم تكن واعية بما قامت به.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابة غريبة الأطوار تحتجز والدتها وتقوم بتعذيبها بطريقة بشعة ببلدية خرايسية بالعاصمة.

الأم مكبّلة بشريط لاصق وملابس رثّة في عز الشتاء

وأظهر الفيديو الذي صورته البنت الشابة ونشرته سابقا عبر حسابها على فايسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع عبر “السوشل ميديا”، وضعية الأم، وهي جالسة بالمطبخ، على كرسي. وهي مكبلة على وجهها بشريط لاصق أسود والقطط والكلاب تحوم من حولها. وهي لا تستطيع حتى الكلام وترتدي ملابس رثة وبالية في عز فصل الشتاء.

كما ظهرت الأم بتسريحة شعر غريبة ولون أحمر جالسة على كرسي وتتكئ على عصا طبية، وتصرخ محاولة الحديث والبحث عن شيء ما. في ظل لامبالاة إبنتها التي بدت غير آبهة بوالدتها، إذ كانت تلعب وتلهو مع القطط والكلاب وتغني.