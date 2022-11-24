فيديو لصلاة جماعة بأحد ملاعب المونديال يثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بقوة، مقطع فيديو يظهر صلاة جماعة في أحد ملاعب قطر خلال مونديال 2022 والذي إنطلق منذ أيام.

ويُظهر من خلال مقطع الفيديو مئات الأشخاص يؤدون الصلاة في ملعب كرة قدم. مع تعليقات تفيد بأنه يعود لأحد ملاعب كأس العالم بقطر الحالية.

وانتشر المقطع مرفقا بالشرح نفسه بلغات عدة حول العالم. لكن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، وليس لديه علاقة بمونديال قطر.

وتبين من خلال البحث أنه فيديو قديم لصلاة الجماعة في ملعب في جمهورية تتارستان الروسية نشر في شهر رمضان من العام 2019.

والملعب الذي ظهر في الفيديو هو ملعب “قازان آرينا” في عاصمة تتارستان، حيث يظهر صلاة أقيمت أثناء إفطار في شهر رمضان.