فيديو لقائد فاغنر يشعل زوبعة: لمن يسأل إن كنت حياً.. أنا بخير!

إنتشر مقطع مصور جديد لقائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أثار جدلا كبيرا حول حقيقة مقتله في حادث تحطم الطائرة.

وأثارت الطريقة “المتكتمة” التي دفن بها الرجل البالغ من العمر 62 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، العديد من التكهنات بين أتباعه حول حقيقة وفاته.

وظهر بريغوجين في الفيديو القصير الذي نشرته قناة “جريزون” التي لها صلات بفاغنر على تطبيق تليغرام، وهو يقول: “بالنسبة لمن يتساءل إن كنت على قيد الحياة أم لا. فأنا في إفريقيا والآن عطلة نهاية الأسبوع”.

مضيفا: “بالنسبة للذين يحبون مناقشة مسألة القضاء عليّ أو أموري الخاصة، وما أكسبه.. فأقول: كل شيء على ما يرام”.

ولم يعرف موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك على ما يبدو.

لكن الملابس التي ظهر فيها فضلا عن الساعة التي ارتداها في يده اليمنى، تطابق المظهر الذي بدا فيه في تسجيل سابق نشر في 21 أوت، زاعما أنه في إفريقيا أيضا.

ولكن الأهم في التصريحات التي حملها الفيديو الذي انتشر حديثاً، أنها تؤكد إدراك بريغوجين للمخاطر التي كانت تحدق بحياته.

وأعلنت “فاغنر”، الثلاثاء، أن جنازة قائدها أُقيمت بحضور عدد محدود في مقبرة على مشارف مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأسه. بعدما لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

وتتناقض تلك الجنازة التي أقيمت على نطاق محدود تماما مع أسلوب بريغوجين الصارخ في الدعاية لنفسه على مدى الأشهر الماضية. فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنها كانت رغبة أسرته.

وقُتل الرجل الذي كان يلقب يوما بطباخ بوتين، في تحطم طائرة يوم 23 أوت بعد شهرين من شن تمرد فاشل. في أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي منذ وصوله إلى السلطة في 1999.