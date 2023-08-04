فيديو للرئيس الأمريكي بايدن مع كوب القهوة يثير الجدل

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقع “إكس” فيديو يظهر من خلاله أثناء شربه للقهوة.

وبدا كوب القهوة خلال الفيديو أبيضا، رسم عليه وجه بايدن مع رقم 2024. فيما يبدو أنه دلالة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا.

ويرى 70 بالمئة من الناخبين في الولايات المتحدة أن عمر بايدن المتقدم لا يؤهله لولاية ثانية في البيت الأبيض.

ويعمل البيت الأبيض ما في وسعه لحماية بايدن من المواقف والأسئلة “المحرجة” المتصلة بعمره.

وعلى سبيل المثال، في الأسابيع الأخيرة، استعان المسؤولون الأمربكيون في البيت الأبيض. بسلم فيه درجات أقل لصعود الطائرة الرئاسية، لتقليص احتمالات تعثر بايدن.