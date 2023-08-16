فيديو مؤثر.. رجل يعثر على كلبه بعد 4 سنوات من اختفاءه

عاش مايكل جوي كابوسًا مرعبًا به دام 4 سنوات بعد اختفاء كلبه. لكن ومنذ ذلك الحين بذل كامل جهوده إلى غاية العثور عليه.

وقال مايكل “واصلت متابعة موقع الملاجئ على الإنترنت يوميا على أمل العثور عليه”.

وانتقل مايكل وعائلته في النهاية إلى كنتاكي، لكنه لم يفقد الثقة في أن سام لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة. كما زار منزلهم السابق في جورجيا مرارًا وتكرارًا على أمل أن يظل سام هناك.

بعد ما يقرب من خمس سنوات ، كان مايكل لا يزال غير قادر على تحديد مكان Sam. لكن فجأة ، ذات يوم ، تلقى مايكل مكالمة من City Dogs Cleveland.

في نفس اليوم ، سافر مايكل ثماني ساعات إلى أوهايو على أمل أن يتعرف عليه سام. خلال تلك السنوات، مر مايكل وسام بتحول كبير.

إلا أنه لحظة رؤيته أخذ الكلب في القفز في كل مكان دون توقف في مشهد مؤثر يدل على وفاء الحيوان ورفق مالكه.