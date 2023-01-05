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فيديو مؤثر.. سياح يوثقون ولادة حوت

بقلم نادية بن طاهر
فيديو مؤثر.. سياح يوثقون ولادة حوت
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وثق مجموعة من السياح المحظوظين، في مشهد مثير للدهشة، أنثى حوت رمادية ضخمة وهي تلد صغيرها في عرض البحر بكاليفورنيا الأمريكية.

وأنجبت أنثى حوت رمادية ضخمة صغيرها، أمام مجموعة من السياح، بالقرب من دانا بوينت، في كاليفورنيا.

وبينما كانت مجموعة من السياح تراقب حوتا في الماء، لاحظوا وجود دم، فاعتقدوا أن الحوت قد يكون مصابا.

وأعلم المشرفون على الجولة السياحية مراقبي أنثى الحوت البالغ طولها 35 قدما بأنها تلد.

وقال قبطان الرحلة غاري بريجهاوس، إن الرحلة بأكملها تحولت إلى احتفالية بولادة الحوت الصغير.

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