فيديو مؤثر.. كوالا يبكي على وفاة شريكته يحطم قلوب الملايين

حطم مقطع فيديو الكوالا الباكي قلوب الملايين من مستخدمي الإنترنت في الأيام الأخيرة.

وشوهد كوالا مؤخرًا وهو يبكي على وفاة أنثى عند سفح شجرة في أستراليا.

وتم تصوير المشهد في وادي كورومانديل (جنوب شرق أديلايد) على يد شخص يدعى هارتلي. وهو متطوع في جمعية إنقاذ الكوالا، حسبما ذكر موقع ياهو نيوز.

وقال المنقذ الذي صور الحيوان: “إنه شيء لم نره من قبل من قبل. أخبرنا الأشخاص الذين اتصلوا بنا أن حيواني الكوالا كانا في المنطقة المحيطة لأسابيع. من الممكن أن يكونا شريكين في التزاوج، ولكن بمجرد تزاوج الذكور مع الإناث، عادة ما يغادرون. الأمر غريب جدًا”.

وعلقت جمعية إنقاذ الكوالا، التي نشرت الفيديو، قائلة: “نادرًا ما يلاحظ رجال الإنقاذ لدينا هذا النوع من السلوك. لكنه يؤكد طبيعة الكوالا المتعاطفة والمهتمة”.