فيديو مؤثر لزملاء الصحفية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى بعد استشهادها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو مؤثر لأحد زملاء الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. أثناء إعلامه باستشهادها بعد تعرضها لرصاص قوات الاحتلال الصهيوني على مستوى الرأس أثناء قيامها بمهامها في مخيم جنين.
وظهر في الفيديو مجموعة من الصحفيين وهم يقفون حول جثمان شيرين. فيما بدا أحدهم وهو ينادي عليها من هول الصدمة: “شيرين اصحي يلا اصحي” غير مصدق لخبر استشهادها.
كما نشر ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية، فيديوهات للحظة استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين. حيث أظهرت الفيديوهات تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية ضد الرصاص.
وقد استشهدت، اليوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.
كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.
في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.
كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.
Martyr Shireen Abu Akleh in the hospital as her colleagues call for her. She was shot in the head by the Israeli occupation 💔 ##ShireenAbuAkleh #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/n9QX9lURTL
— Layla Darwish (@Qplo) May 11, 2022
الصحفية شذا حنايشة تروي لحظات استشهاد شيرين أبوعاقلة
روت الصحفية في قناة الجزيرة، شذا حنايشة، تفاصيل مثيرة عاشتها لحظة قبل وبعد اغتيال زميلتها شيرين أبوعاقلة برصاص الإحتلال الاسرائيلي. كما أشارت في فيديو موثق، ومتداول عبر عديد منصات مواقع التواصل، أن الذي حدث جريمة اغتيال للصحفيين.
في حين، أضافت، شذا حنايشة، أنه كان من الممكن أن يتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر. تابعة “ولم يتوقف الإطلاق رغم أن شيرين كانت موجودة على الأرض”.
وقالت الصحفية التي كانت ترافق زميلتها في تغطيتهما الإعلامية، إن الشباب لم يتمكنوا من الوصول اليها من الجهة الثانية. مضيفة “حتى السيارة الخاصة التي نقلتها مرت بصعوبة”، “كان هناك شاب قفز من جدار سحبني انا ثم شيرين أبو عاقلة”.
كما أشارت، شذا حنايشة، إلى أن الصحفيين الموجودين هناك كانوا يرتدون الزي الصحفي والخوذة. تابعة “هذا الشيء أكد لنا أننا مستهدفون والذي اغتال شيرين كان يقصد أن يصيبها بمكان ظاهر من جسمها”.
واستشهدت، اليوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.
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كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.
في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.
كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.