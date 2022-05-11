فيديو مؤثر لزملاء الصحفية شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى بعد استشهادها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو مؤثر لأحد زملاء الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. أثناء إعلامه باستشهادها بعد تعرضها لرصاص قوات الاحتلال الصهيوني على مستوى الرأس أثناء قيامها بمهامها في مخيم جنين.

وظهر في الفيديو مجموعة من الصحفيين وهم يقفون حول جثمان شيرين. فيما بدا أحدهم وهو ينادي عليها من هول الصدمة: “شيرين اصحي يلا اصحي” غير مصدق لخبر استشهادها.

كما نشر ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية، فيديوهات للحظة استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين. حيث أظهرت الفيديوهات تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية ضد الرصاص.

وقد استشهدت، اليوم الأربعاء، مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.

كما أشارت شبكة الجزيرة، في بيان لها، أن “الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”. تابعة “هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.

في حين، أدانت شبكة الجزيرة، “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”. وأضافت “نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.

كما طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

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