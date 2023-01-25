فيديو مؤثر.. مصري يمنح جاره مجوهرات زوجته لعلاج إبنته وهو لا يعلم أنها ماتت

في موقف شهم ومؤثر للغاية، قرر رجل مصري أن يمنح ذهب زوجته لجاره من أجل أن يعالج ابنته من مرضها. ولكن الله اختار الابنة لتفارق الحياة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلين داخل مسجد. حيث يتحدث أحدهما وهو والد الابنة المتوفية، قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو بابا رمضان والله ما وجدت أوفى من هذا الرجل”.

ووثق المواطن اليمني لحظة أخراج جاره المصري لذهب زوجته لمساعدته في علاج ابنته. التي ترقد في أحد المستشفيات بمصر، مثنيًا على ما فعله، لكنه صدم جاره والجميع بإبلاغه أن ابنته قد توفيت.

وأكمل الرجل اليمني المكلوم على وفاة ابنته: “هذا الرجل والله اعتبره والدي. وأحضر لي ذهب زوجته لعلاج ابنتي، ولكن أبغي أقول لك أن ابنتي اختارها الله عز وجل”.

وقال اليمني أنه صابر ومحتسب وراضِ بقضاء الله، فيما دخل جاره المصري في حالة صدمة وبكاء هيستيري. متسائلًا متى حدث ذلك، ليخبره بأن المستشفى أبلغه صباحا بأن ابنته قد فارقت الحياة.