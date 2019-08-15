فيديو ما قبل المعجزة.. لحظة سقوط طائرة روسية بعد اقتحام الطيور لمحركها!

هبطت طائرة روسية، اليوم الخميس، اضطراريا، في حقل ذرة، بالعاصمة الروسية موسكو، بعدما اصطدمت بسرب من طيور النورس، مما تسبب في تعطيل محركيها.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الموجودين على متن الطائرة، اللحظات الأخيرة التي سبقت الهبوط الإضطراري لها، في حقل الذرة.

وتعالت الصيحات لحظة هبوط الطائرة في حقل الذرة، وسمع صوت ارتطام خفيف.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن 23 شخصا من أصل 234 راكبا أصيبوا، عندما هبطت الطائرة اضطراريا، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وأطلق على مناوة الطائرة إسم”معجزة فوق رامنسك”، في إشارة للمنطقة التي هبطت بها الطائرة.