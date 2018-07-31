فيديو “متحرش” يصفع فتاة يحدث صدمة في فرنسا!!

صنع فيديو لشاب تحرش بفتاة، الحدث في فرنسا، وأثار حملة غضب واسعة وصدمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

حيث نشرت طالبة فرنسية، مقطع فيديو صورته كاميرات مراقبة في شمال غربي باريس، شاب صفعها أمام مقهى.

الفتاة “ماري لاغير” كانت مرتدية فستان قصير باللون الأحمر، ويلاحقها شاب مرتدي قبعة، قبل أن يقترب منها ويصفعها.

وقالت الفتاة التي تبلغ من العمر 22 سنة، في مقابلة تلفزيونية أنها كانت في طريق العودة إلى المنزل.

قبل أن بدأ شاب في ملاحقتها وإطلاق تعليقات بذيئة وفاحشة ومهينة ويقوم بحركات لها دلالات جنسية.