فيديو متداول عبر مواقع التواصل يطيح بثلاثة أشخاص قاموا بالإعتداء على قاصر

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن ولاية الوادي، بثلاثة أشخاص قاموا بالإعتداء على قاصر.

بناءا على شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن ولاية الوادي. من أجل تعرضه لسرقة مضخة رش فلاحي من طرف شخص قاصر.

واستغلالا لمقطع فيديو متداول نفس اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يبين تعرض الشخص المشتكى منه إلى الإعتداء بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص.

وبعد سماع القاصر بحضور ولي أمره وتنشيط عنصر الإستعلام والبحث. تم تحديد الهوية الكاملة للمعتدين الذين تبين بأن أحدهم ضحية في القضية الأولى انتقم منه على خلفية ذلك. ليتم استدراجهم وتوقيفهم جميعا في ظرف وجيز. من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض والمساس بحرية الأشخاص.

فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية.