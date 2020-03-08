فيديو متداول لصدام حسين يتحدث فيه عن كورونا!

وضحت رغد صدام حسين، إبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، حقيقة مقطع فيديو متداول يظهر فيه والدها وهو يتحدث عن فيروس كورونا.

وكتبت رغد صدام حسين على صفحتها بتويتر: “فيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين”.

وأضافت إبنة صدام حسين: “سبق وأن نشر هذا الشخص نفسه، أكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين، ومن يدقق يعرف الصوت تقليد وليس صوت الرئيس الشهيد”.

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو، وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس كورونا المستجد، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو.