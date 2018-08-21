فيديو..محطة الخروبة “خاوية على عروشها” في اليوم الأول من عيد الأضحى

شهدت محطة الخروبة للنقل البرّي ما بين الولايات، اليوم الثلاثاء، الذي يصادف أوّل أيام عيد الأضحى، غيابا تاما لسيارات الأجرة.

ونقلت كاميرا النهار، مداومة الناقلين بمحطة الخروبة للنقل ما بين الولايات، أين رصدت غياب تام وكلّي لـ “الطاكسيات”، تسبّب في استياء كبير للمواطنين.

وعبّر مسافر متوجه إلى ولاية “الشلف” عن تذمّره من الوضعية، وانتظاره بمحطة فارغة وخاوية على عروشها منذ ساعات الصباح الأولى.

خاصة وأنه عامل بالعاصمة ومتوجه لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته وأحبابه.

كما كشف مسافر متوجه إلى ولاية معسكر، عن استغلال أصحاب “الكلونديستان” للوضعية ومطالبتهم بمبالغ مضاعفة مقابل نقلهم.

ونذكر انّ المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر «سوڤرال»، عز الدين بوشهيدة، كان قد طمأن المواطنيين بتوفر النقل يومي العيد.

وأكّد أنه تم تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى، و ضمان الحد الأدنى من الخدمات على مستوى كل المحطات البرية التي تشرف عليها الشركة.