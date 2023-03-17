فيديو مخيف لرامز جلال قبل رمضان.. هذه قصته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لصاحب المقالب، رامز جلال رمضان

وقال البعض إن الفيديو يظهر جلال وهو يغيّر ملامحه ويتنكر بشخصية مخيفة ضمن إعلان ترويجي لبرنامجه القادم.

وأظهر المقطع أحدهم وهو يغيير ملامح شخص آخر ليبدو مرعباً بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدمة في المكياج.

كما أشارت التعليقات إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو هو رامز جلال. وأتى نشر المقطع تزامناً مع تحضيره لعمل المنظر في رمضان.

إلا أن كل ما انتشر عار عن الصحة تماماً، فالفيديو المنتشر ما هو في الحقيقة إلا مقطع يصور عمل فنانٍ أمريكي متخصص في المكياج.

وقد أظهر البحث أنه انتشر السنة الماضية، وأول من تداوله كان حسابا على منصة “تيك توك” يحمل اسم الممثل.

وعلى الرغم من حصد الفيديو لآلاف المشاركات من صفحات عدة في مواقع التواصل. إلا أن المقطع المتداول لا يُظهر رامز جلال كما ادعت المنشورات.

في حين استهجنت آلاف التعليقات لاستخدام أشكال مرعبة ضمن برنامج مخصص لشهر رمضان حتى تبيّن زيف المقطع نهائياً.