فيديو مرعب.. أصوات تعلو داخل قبر لاجئ سوري دُفن قبل 40 يوما بالعراق

في مشهد رعب لا يصدق حتى في الأفلام، تجمع عراقيون في منطقة فايدة شمالي الموصل. بعد أنباء عن سماع صوت من داخل مقبرة، ما أدى لتدخل السلطات فوراً.

وبحسب المعلومات المتداولة عن المتوفى فهو لاجئ سوري عمره 60 عاماً أصيب بسكتتين في الدماغ، ودُفن قبل نحو 40 يوماً.

وتجمهر الأهالي حول مقبرة المدينة بعد حديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب. يخرج من قبر لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوماً.

وكانت ابنة المتوفى قد أبلغت أنها سمعت صوتاً قوياً من القبر كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج. وشهد آخرون معها بأنهم سمعوا الصوت ذاته، ما دفع أهالي القرية لطلب المساعدة من المسؤولين.

وتجمهر السكّان عند القبر ومعهم وسائل إعلام بانتظار حكم القضاء الذي لم يتأخر عليهم. حيث رفض قاضي المدينة الأمر تماماً، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بفتح القبر.