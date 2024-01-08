فيديو مرعب.. إعصار يضرب مدينة فلوريدا في الولايات المتحدة

تشكل إعصار وسط مدينة فورت لودرديل، وهي مدينة قريبة من ميامي وتقع في جنوب فلوريدا.

وفي العديد من مقاطع الفيديو التي صورها سكان المدينة. يمكننا رؤية الإعصار يتشكل قبل أن يحدث انفجارات وتفريغات كهربائية شديدة في طريقه.

وظهر الإعصار قبل الساعة السادسة مساء بقليل (منتصف الليل بتوقيت فرنسا).

وقد تم إصدار إشعار تحذير قبل بضع دقائق من قبل خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS). وهي خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية.

بعد تشكيله في قلب فورت لودرديل، تحرك الإعصار نحو مرسى المدينة إلى الشرق. قبل أن يتبدد عند وصوله إلى المحيط الأطلسي.

وتمكن رجال الإطفاء من التأكد من عدم إصابة أي شخص على متن أحد القوارب.

وبالإضافة إلى السفن، تضررت خطوط الكهرباء والمباني، بحسب شرطة فورت لودرديل.

وقالت بلدية المدينة في المساء على حسابها على فيسبوك إن فرقا أرسلت لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة.

وأضافت: “على السكان توخي الحذر أثناء القيادة في هذه المنطقة بسبب سقوط خطوط الكهرباء والحطام”.

لم تنته فلوريدا من الأعاصير خلال الأيام القليلة المقبلة. حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من عاصفة من المتوقع أن تضرب الجزء الشرقي من الولاية. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.