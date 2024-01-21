فيديو مرعب.. ثعبان يتجول فوق مقصورات الأمتعة داخل الطائرة

بينما كانت طائرة تابعة لشركة طيران آسيا تايلاند تحلق من بانكوك إلى بوكيت في 13 جانفي. تم العثور على ثعبان يتجول فوق مقصورات الأمتعة.

وتم العثور على ثعبان على متن طائرة تابعة لشركة AirAsia وهو يسير فوق مقصورات الأمتعة. حسبما ذكرت وسائل الإعلام الماليزية UtusanTV.

وابتعد الركاب بسرعة عن المقاعد الموجودة بالأسفل حسبما تؤكد صحيفة “ذا ستار” الماليزية اليومية.

ونرى في مقطع فيديو نشرته قناة UtusanTV على Tiktok. مضيف طائرة ينجح في القبض على الثعبان ووضعه داخل كيس بلاستيكي. بعد أن حاول دون جدوى إدخاله في زجاجة بلاستيكية.

وقالت الشركة في بيان، بحسب ما أوردته شبكة CNN، إن “طاقم شركة AirAsia مدربون جيدًا على التعامل مع حدث من هذا النوع. وقاموا بإجلاء الركاب كإجراء احترازي”.

وأضاف فول بومبوانج، رئيس قسم السلامة في شركة طيران آسيا تايلاند، في البيان: “وفقًا للإجراءات القياسية لحادث من هذا النوع. خضعت الطائرة لعملية تنظيف وتبخير شاملة قبل استئناف العمليات”. ولم يتم تحديد نوع الثعبان أو ما حدث له.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة AirAsia حادثة من هذا النوع. ففي فيفري 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة جوية من العاصمة كوالالمبور.