فيديو مرعب.. سمكة قرش تقتل سائحة بشواطئ مصر

لقيت سائحة أجنبية حتفها بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش، الجمعة، بشواطئ الغردقة في مصر، حسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، فقد تعرضت سائحة أجنبية لهجوم من قبل سمكة القرش، وذلك خلال مزاولتها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة المصرية.

ونقل ذات الموقع، عن القنصلية الروسية في مصر، أن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم من قبل سمكة القرش.

وأسفر الهجوم عن بتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.

لتتوفى السائحة بعد ساعات من الحادث، وذلك جراء الجروح التي تلقتها ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp