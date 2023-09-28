فيديو مرعب.. شاهد لحظة اشتعال النيران في صالة أفراح بالعراق

أظهر مقطع فيديو مثير للرعب تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي اشتعلت فيها النيران. جراء شرارات من ألعاب نارية في الديكور الموجود في السقف.

وفقًا للدفاع المدني العراقي فإن مواد البناء شديدة الاشتعال وغير القانونية جعلت من الصالة “صندوق بارود”.

فيما قال مسؤولون إن ألواح الاليكوبوند التي تنتهك القانون المدني في البلاد غذت النيران. وفي غضون دقائق انهارت أجزاء من المبنى، تاركة العائلات محاصرة.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فقد أدت حالات الحروق والاختناقات إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقد قتل مئات الأشخاص وأصيب آخرون بجروح، جراء حريق شب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى. في شمال العراق خلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا. كحصيلة أولية، جراء الكارثة التي حلت بالبلدة الواقعة شرق مدينة الموصل.

وأفاد الهلال الأحمر العراقي، صبيحة اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية. في نينوى إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.