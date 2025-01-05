فيديو مرعب.. طائرة تعود أدراجها بشكل عاجل بعد 17 دقيقة من إقلاعها

اضطر طاقم طائرة إيرباص كانت تحلق من باريس CDG إلى برشلونة إلى العودة إلى القاعدة بعد 17 دقيقة فقط من السفر. بسبب عطل في ضغط المقصورة. وتم إلغاء الرحلة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وحسب موقع BFM الفرنسي، فإن فقدان الضغط يمثل حالة طوارئ خطيرة محتملة. لأنه يسمح بالطيران على ارتفاعات عالية مع تجنب المخاطر الفسيولوجية المرتبطة بانخفاض الضغط الجوي. ولذلك استدارت الطائرة لإجراء فحوصات فنية.

وردت الخطوط الجوية الفرنسية على X: “يتم تدريب أطقم الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام. على التعامل مع هذا النوع من المواقف وفقًا لإجراءات الشركة المصنعة”.

سقوط أقنعة الأكسجين

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى الطاقم يقوم بتفعيل عملية إسقاط أقنعة الأكسجين في المقصورة،. “تطبيقا لإجراء النزول الاضطراري”، حسبما توضح الشركة.

وأوضحت الخطوط الجوية الفرنسية: “تم الاعتناء بالعملاء من قبل فرق الخطوط الجوية الفرنسية في المطار. وسيتم إعادة توجيههم إلى برشلونة في أقرب وقت ممكن”. معربة عن أسفها للإزعاج الناجم عن هذا الوضع، مذكرة أن أمن عملائها وأطقمها أمر بالغ الأهمية. حتمية مطلقة.”

في جوان 2024، أثر عطل على نظام الضغط لطائرة بوينغ 737 ماكس في منتصف الرحلة بين كوريا الجنوبية وتايوان. ولم يكن أمام الطيارين خيار سوى التسبب في سقوط أكثر من 8000 متر. وأصيب 17 شخصا بجروح طفيفة.

https://x.com/i/status/1875449650729148531