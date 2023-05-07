فيديو مروع داخل القطار بأمريكا.. متشرد اشتكى من الجوع فقتله جندي المارينز

تسبب مواطن أمريكي أبيض وهو جندي مارينز سابق في وفاة رجل أسود مشرد في قطارات مدينة نيويورك.

وقالت الشرطة إن الشاب الأبيض، البالغ من العمر 24 عاما من كوينز. قام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه لمدة 15 دقيقة. تسبب هذا في إغماء نيللي ، وعندما وصلت سيارة الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه.

وقال الشاهد الذي صور المواجهة المزعجة للصحيفة البريد أن نيلي كان يصرخ في القطار بأنه ليس لديه ما يأكله أو يشربه. ولم يهتم إذا تم القبض عليه قبل أن يعتقله أحد أفراد مشاة البحرية.

وحسب موقع new york post فقد تدخل الراكب البالغ من العمر 24 عامًا بعد أن بدأ الضحية في الصراخ بطريقة عدوانية.

وقال الضحية إنه ليس لديه طعام ، ولا يشرب، وأنه متعب ولا يهتم إذا ذهب إلى السجن. وبدأ بالصراخ ثم خلع سترته، وسترته السوداء التي كان يرتديها، وألقى بها على الأرض”.

وتدخل الراكب البالغ من العمر 24 عامًا بعد أن بدأ المتشرد، في التصرف بعدوانية.

واعتقل الرجل الذي قالت المصادر إنه من قدامى المارينز وأطلق سراحه في وقت لاحق دون توجيه تهم إليه.

وأمرت السلطات بإجراء اختبارات إضافية بعد الانتهاء من التشريح الأولي للجثة لفحص الأنسجة الموجودة في عنق نيلي. وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.