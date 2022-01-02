فيديو مروع.. شاب جزائري يتعرض لهجوم بالسلاسل في فرنسا

ليلة رأس السنة الجديدة كانت مشؤومة في أحد أحياء فرنسا. حيث شهد سكان المباني السكنية في بو ماريه شجارًا عنيفًا نادرًا.

ووفقًا لموقع la voix du nord، فقد اندلع الشجار عند حوالي الساعة 10 مساءً، بين عدة مهاجرين من أصل إريتري. ورجل من أصل جزائري.

وأشار ذات الموقع أن الجزائري لم يكن يعيش في الحي ولكنه كان هناك خلال ليلة عيد الميلاد.

ووقعت الأحداث على شريط من العشب عند سفح برج La Comète ، الواقع في 1070 شارع Yervant-Toumaniantz.

وبحسب ما ورد تعرض الرجل البالغ من العمر 26 عامًا للضرب عدة مرات بسلاسل معدنية من قبل المهاجمين.

وأشار ذات الموقع أنه تمت مهاجمة الشاب الجزائري بدافع الانتقام أو للدفاع عن الرجل الموجود على أرضهم.

وقال أحد أقارب الضحية إن هذا الأخير أخذ سيارته ودهس المهاجرين عمداً.

ويُظهر مقطع فيديو صادم التقطته امرأة من نافذة برج، ونُشر على فيسبوك وشاركه المئات في غضون ساعات. سيارة تندفع نحو الناس وتقوم بدهسهم.

وقام رجال الإطفاء من كاليه ومارك بالعناية بالجرحى ونقلهم إلى المستشفى.

وأصيب الرجل المصاب بالسلاسل بصدمات متعددة في وجهه.

أما الإريتريان اللذان قيل إنهما صدمتهما السيارة، وعمرهما 30 و 23 عاما على التوالي. أصيب كل منهما بعدة كسور، لا سيما في الساقين. كما أصيب إريتري ثالث بجروح طفيفة.

وبحسب نائب المدعي العام للجمهورية، فقد تم احتجاز شخصين لدى الشرطة في المساء شخص أول ، إريتري ، بتهمة العنف بالسلاسل. والثاني سائق السيارة.

كا تم أيضًا احتجاز شخص آخر، خرج من المستشفى واستمع إليه المحققون.

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