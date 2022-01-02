فيديو مروع.. شاب جزائري يتعرض لهجوم بالسلاسل في فرنسا
ليلة رأس السنة الجديدة كانت مشؤومة في أحد أحياء فرنسا. حيث شهد سكان المباني السكنية في بو ماريه شجارًا عنيفًا نادرًا.
ووفقًا لموقع la voix du nord، فقد اندلع الشجار عند حوالي الساعة 10 مساءً، بين عدة مهاجرين من أصل إريتري. ورجل من أصل جزائري.
وأشار ذات الموقع أن الجزائري لم يكن يعيش في الحي ولكنه كان هناك خلال ليلة عيد الميلاد.
ووقعت الأحداث على شريط من العشب عند سفح برج La Comète ، الواقع في 1070 شارع Yervant-Toumaniantz.
وبحسب ما ورد تعرض الرجل البالغ من العمر 26 عامًا للضرب عدة مرات بسلاسل معدنية من قبل المهاجمين.
وأشار ذات الموقع أنه تمت مهاجمة الشاب الجزائري بدافع الانتقام أو للدفاع عن الرجل الموجود على أرضهم.
وقال أحد أقارب الضحية إن هذا الأخير أخذ سيارته ودهس المهاجرين عمداً.
ويُظهر مقطع فيديو صادم التقطته امرأة من نافذة برج، ونُشر على فيسبوك وشاركه المئات في غضون ساعات. سيارة تندفع نحو الناس وتقوم بدهسهم.
وقام رجال الإطفاء من كاليه ومارك بالعناية بالجرحى ونقلهم إلى المستشفى.
وأصيب الرجل المصاب بالسلاسل بصدمات متعددة في وجهه.
أما الإريتريان اللذان قيل إنهما صدمتهما السيارة، وعمرهما 30 و 23 عاما على التوالي. أصيب كل منهما بعدة كسور، لا سيما في الساقين. كما أصيب إريتري ثالث بجروح طفيفة.
وبحسب نائب المدعي العام للجمهورية، فقد تم احتجاز شخصين لدى الشرطة في المساء شخص أول ، إريتري ، بتهمة العنف بالسلاسل. والثاني سائق السيارة.
كا تم أيضًا احتجاز شخص آخر، خرج من المستشفى واستمع إليه المحققون.
طالع أيضا:
جزائريون يشترون عقارات في فرنسا بأسعار خيالية
تعتبر إيل دو فرانس في فرنسا ذات الأسعار الأعلى للعقارات. حيث كشفت دراسة نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى في سبتمبر الماضي عن ارتفاع أسعار العقارات. بنسبة + 5.1٪ في منطقة باريس.
ويقدر الأخير أن الزيادة ستصل + 7٪ لكامل عام 2021، بحسب مقال نشرته مجلة كابيتال في 6 ديسمبر.
وحسب موقع visa et voyage فبالنسبة للربع الأخير من عام 2021. تشير البيانات من كتاب العدل في Grand Paris إلى أن المنزل في إيل دو فرانس. يكلف في المتوسط 360 ألف و800 أورو. بينما تبلغ تكلفة الشقة 6760 أورو/ متر مربع. نقلا عن موقع المعلومات Emprunter-Malin.com.
هناك بالتأكيد فوارق بين باريس، وهي الأغلى ثمناً، والضواحي، ولكن على أي حال، لا تزال العقارات باهظة الثمن في إيل دو فرانس.
وكشف كتاب العدل في باريس الكبرى عن الجنسيات الخمس للمشترين الأجانب الذين يشترون أقدم المساكن في إيل دو فرانس. وفقًا لتقرير BFMTV أمس الثلاثاء، 28 ديسمبر.
وتشير البيانات التي نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى إلى أن البرتغاليين يحتلون المركز الأول بين المشترين الأجانب للعقارات. في إيل دو فرانس بحصة 15.3٪ . يليهم الصينيون (10.1٪) والجزائريون (7.8٪) والرومانيون (7٪) وأخيراً الإيطاليون (6.5٪) يحدد المصدر نفسه.
وتختلف حصة المشترين من هذه الجنسيات الخمس من سنة إلى أخرى ولكن أيضًا بين باريس والضواحي الداخلية والضواحي الداخلية.
ومع ذلك، يحتل الجزائريون المركز الثالث في عام 2021 في نفس الوقت للضواحي الداخلية والخارجية. بحصة 3.4٪ و 4.2٪ على التوالي.
ولا تحدد البيانات المنشورة ما إذا كان هؤلاء هم جزائريون مقيمون في فرنسا حصريًا أم أن جزائريين من الجزائر. هم أيضًا من بين هؤلاء المشترين الأجانب.