فيديو مسرب لروراوة أثناء إلقاء كلمته خلال الجمعية العامة

تداولت صفحات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسرب للرئيس السابق للفاف محمد روراوة أثناء إلقاء كلمته خلال أشغال الجمعية العامة العادية.

وإنتقد روراوة التبذير الذي تسير عليه الإتحادية في الوقت الحالي مقارنة بسنوات العجاف أين كان المكتب الفيدرالي يحضر طعامه بنفسه قائلا:

“عندما بدأنا منذ 16 سنة وتحديدا سنة 2001، كان من ضمن الهئة الفيدرالية العديد من الأشخاص الذين ضحوا بوقتهم، وعائلاتهم والعديد من الأمور الشخصية من أجل أن تصبح الفيدرالية غنية اليوم”

واضاف: “في عام 2002 لم يكن بإمكاننا حتى كراء خيمة من أجل إقامة إجتماع، بعض الأشخاص كانوا يحضرون “الساندويشات” بأنفسهم في وقت الفطور”.

وأعرب روراوة عن عدم رضاه على الحصيلة المالية للفاف خلال السنة الأولى للمكتب الفيدرالي الجديد قائلا:

“من فضلكم كما فكرنا فيكم أنتم الذين خلفتمونا عليكم أن تفكروا في اللذين سيخلفونكم في 2022.. لأن الحصيلة المالية التي قمتهم بتقديمها ليست جيدة، كان يتوجب أن نناقش الأمر قبل عرضه”.