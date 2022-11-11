فيديو مقزز.. العودة لأكل الحيوان المتسبب في وباء كورونا

قامت مدونة تايلاندية بنشر فيديو وهي تأكل الخفاش في طبق من الحساء. في الوقت الذي لم يتخلص فيه العالم من كورونا، والذي يعود سببه لطبق الخفاش.

وتواجه المدونة فونشانوك سريسوناكلو عقوبة السجن لـ5 سنوات بعد نشرها للفيديو “المقزز” وهي تأكل الخفاش.

ووصفت سريسوناكلو وجبتها بأنها “لذيذة”، مؤكدة أن طعم الخفاش شبيه بـ”اللحوم النيئة”.

وأشارت المدونة في مقطع الفيديو إلى أن “عظام الخفاش طرية قابلة للطحن بالأسنان بسهولة”.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال أحد المعلقين على المقطع: “لم ننتهي بعد من كورونا، والآن نعود مجددا لأكل الخفافيش”.

وعلّق آخر بالقول: “إنك تعرضين بسلوكك هذا حياة الملايين للخطر”. وأضاف آخر: “ألم تسمعي بوباء كوفيد-19 من قبل”.

ووفق خبراء في الصحة فإن الخفاش من الحيوانات التي تضم الكثير من مسببات الأمراض. وأنه ما من دليل على أن طهوها يقتل الجراثيم فيها.