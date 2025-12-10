فيديو مميّز.. كواليس مباراة “الخُضر” أمام العراق

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يوثّق كواليس مباراة المنتخب الوطني أمام العراق، ضمن منافسات الدور الأول من كأس العرب، في مادة إعلامية لاقت تفاعلاً واسعًا من الجماهير.

وتضمّن الفيديو لحظات مميزة من داخل غرف تغيير الملابس، إضافة إلى لقطات جميلة عكست الروح الجماعية والجاهزية العالية التي ظهر بها رفقاء ياسين براهيمي، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدموه خلال المباراة.

كما أبرزت الفاف في مادتها المرئية تفاصيل الحوار الذي جمع اللاعبين بالناخب الوطني مجيد بوقرة قبل البداية، حيث ركّز المدرب على الجوانب الذهنية والتحفيزية التي مهّدت لانطلاقة قوية، ترجمت لاحقًا بفوز مستحق بثنائية نظيفة وبسيناريو رائع.

ولقي الفيديو إشادة واسعة من المتابعين الذين اعتبروا العمل فرصة لاكتشاف الجانب الخفي من تحضيرات الخُضر، والتعرّف أكثر على الأجواء الإيجابية داخل المجموعة.