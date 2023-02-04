فيديو مُؤثر.. صويلح يعود إلى الجزائر أخيرا وهذا ما قاله لجمهوره

أعلن الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت، عن عودته إلى أرض الوطن أخيرا، حيث سيصل في غضون ساعات، بعد غياب قارب العامين.

وظهر صالح أوقروت في بث مباشر مع قريبه المعروف بـ”إربن”، أين كشف أنه في طريق العودة لأرض الوطن معبرا عن فرحته الكبيرة.

وقال أوقروت: “إشتقت كثيرا لبلادي وللشعب الجزائري.. عامان غربة، لكن بفضل الله عز وجل تحسنت الأمور وأنا أفضل مما كنت عليه سابقا”.

وأشار صويلح إلى أن حالته الصحية كانت معقدة، حيث أجرى عملية جراحية ودخل في غيبوبة لمدة شهر ونصف.

مضيفا: “الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أولاد بلدي، وتحسنت صحتي، أنا الآن على الكرسي المتحرك لا أستطيع المشي وأنا أكمل علاجي”.

وفي الأخير عبر صالح أوقروت عن فرحته الكبيرة بالعودة إلى الجزائر بعد غربة وغياب قارب العامين.

وسافر صالح أوقروت قبل عامين إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانیة ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بلحاج.

حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

https://www.instagram.com/p/CoPEoRCJFLx/?hl=fr