فيديو مُؤثر.. منى واصف تلتقي إبنها الوحيد بعد غياب 20 عاماً

إجتمعت النجمة السورية منى واصف، مع إبنها الناشط عمار عبد الحميد، بعد فراق دام عقدين من الزمن.

وشهد مطار دمشق الدولي، لحظة مؤثرة للغاية، خلال استقبال الفنانة السورية منى واصف، لإبنها الوحيد الكاتب عمار عبد الحميد.

ووثق العديد من الأشخاص مقطع فيديو للقاء الذي جمع بينهما، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة.

وظهرت منى واصف وهي تحتضن إبنها بطريقة مؤثرة جعلتها حديث الجمهور الذي تفاعل معها.

وكانت منى واصف، قد تحدثت كثيراً من قبل عن غياب إبنها الوحيد عمار على مدار 20 عاماً عن سوريا.

وفي حديث تلفزيوني سابق، أعربت الفنانة القديرة منى واصف عن أمنيتها برؤية إبنها بعد غيابه الطويل. مؤكدة أن هذا الحلم لم يفارقها يومًا.

وأكدت الفنانة أن إبنها يمثل الحياة بالنسبة لها، موضحة أنه ورث عنها العديد من الصفات، مثل الالتزام والحنان والكرم.

وعمار عبد الحميد هو كاتب وناشط سوري في مجال حقوق الإنسان، وُلد في 30 ماي 1966 في دمشق. والدته هي الممثلة السورية القديرة منى واصف، ووالده المخرج السينمائي الراحل محمد شاهين.

https://x.com/_ElieMerheb/status/1898399701147271470