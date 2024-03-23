فيديو مُؤثر.. هكذا إحتفل صالح أوقروت بعيد ميلاده في المستشفى

إحتفل نجم الكوميديا الجزائري، صالح أوقروت، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ63، بالمستشفى، أين يواصل علاجه من مرض السرطان.

وتنقل زملاء الفنان، إليه، إلى المستشفى، لزيارته، والإحتفال معه بعيد ميلاده، في أجواء مُؤثرة. حيث ظهر وهو يبتسم كعادته رغم معاناته المستمرة مع المرض.

ونشر إبن زوجته، إبراهيم إربن، مقطع فيديو للفنان صالح أوقروت من المستشفى أثناء إحتفاله بعيد ميلاده رفقة البعض من زملائه الفنانين.

وأرفق إربن مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد صالح اوڤروت”. وانهالت التعليقات على منشور إربن من محبي النجم صالح أوقروت والذين تمنوا له الصحة وطول العمر.

https://www.instagram.com/p/C41aLz3siwp/?hl=fr