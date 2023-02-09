فيديو مُؤلم.. أب مكلوم يرفض دفن أبنائه قبل تدفئتهم

يتواصل إنتشار الفيديوهات المؤلمة من قلب سوريا وتركيا المنكوبتان بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الإثنين مخلفا الآلاف من القتلى.

وتداول نشطاء على مقاطع التواصل الاجتماعي مقطعا لأب سوري، يرجو فيه من المسعفين أن يدفئوا أبناءه قبل دفنهم.

ويُظهر الأب في الفيديو، وهو من بلدة جنديرس في ريف حلب، يناشد المنقذين قائلا: “بالله خليكم نحطهم قدام الصوبة “المدفأة”.. طلع وجههم بوظ (ثلج). بيتي ما فيه أغطية. والله العظيم ألفهم وأجي عقبال ما تحفرولي القبر.. احفر لي القبر لحد ما اجي”.

وتشكل ظروف الطقس عقبة أمام جهود الإنقاذ، نظرًا إلى البرد القارس وتساقط الثلوج في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال.

وإذا كان الشخص العالق يستطيع أن يصبر يومًا أو اثنين أو حتى ثلاثة في الظروف العادية. فإن شدة البرد تنذر بتقصير هذه المدة، فيصبح الهلاك محدقًا بشكل أسرع.

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، 16 ألف قتيل و69 ألف مصاب، حسب أرقام رسمية، نُشرت اليوم الخميس. فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على ناجين.