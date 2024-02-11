فيديو مُؤلم.. سيدة تُلقي بنفسها أمام الترام لإنقاذ حفيدها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تقفز فوق حفيدها وتحميه بجسدها من عجلات الترام في إسطنبول في تركيا، مضحية بنفسها.

وحسب الإعلام المحلي، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأة على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا. في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا.

وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه.

وأصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

وانتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة فور وقوع الحادث. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونقلهما إلى المستشفى.

وحسب ذات المصادر، توفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.