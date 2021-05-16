فيديو مُؤلم.. طفلة من غزة تُوجه رسالة للعالم بعد تدمير منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مؤلم لطفلة فلسطينية من غزة، أمام حطام منزلها الذي دمرته قوات الإحتلال الصهيوني.

وقالت الطفلة في الفيديو الذي عرف انتشارا كبيرا على مواقع التواصل وهي تبكي: “عمري 10 سنوات فقط، لا استطيع حتى فعل أي شيئ في هذه الحرب”.

وأضافت الطفلة: “فقط أردت أن أصبح طبيبة، أو أي شيئ لمساعدة شعبي لكن لم أستطع”.

وتابعت الفتاة الغزاوية: “أنا فقط طفلة، أنا لا أعلم حقا ماذا يجب أن أفعل”.

مضيفة: “أنا خائفة لكن على استعداد لفعل أي شيء يساعد شعبي، لكن لا اعرف تماما ما يجب فعله”.

وخلف القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أيام، ارتقاء 174 شهيدا، وإصابة 1200آخرين بجراح مختلفة.