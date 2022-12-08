فيديو مُؤلم.. طفلة يتيمة تبكي من الجوع والبرد بالمخيمات السورية

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤلم لطفلة سورية وهي تتحدث عن معاناتها اليومية من البرد والجوع في المخيمات السورية.

وكسرت الطفلة السورية قلوب رواد مواقع التواصل، حيث تم تداول المقطع بقوة، وطالب الجميع بالتحرك لمساعدتهم في هذا الشتاء.

ونشر مقطع الفيديو، حساب “فريق الاستجابات الطارئة” على تويتر، وهو فريق يعمل في الشمال السوري على إدارة الأزمات. وتأمين الحالات الإنسانية الأشد فقرًا ملتزمًا بالمعايير الإنسانية.

وتظهر الطفلة وهي تحاول كتم دموعها وتقول: “بردانة يا عمو.. بردانة وجوعانة.. وكل يوم منام هيك، من يوم ما توفّى أبونا”.

وتضيف الطفلة بالقول: “كل الأولاد يلي عندهم أب عم ينامو دفيانين.. بتصدق يا عمو نحن كل يوم عمننام بردانين وجوعانين”.

وفي والوقت الذي كانت تتحدث فيه كانت شقيقتها تحاول كبت دموعها في مشهد يدمي القوب.

وتابعت الطفلة أنها تعيش مع عائلتها في خيمة منذ سنوات، وتوفي والدها في الحرب.

وتعاني العائلة في الخيمة، من قلة حطب التدفئة، فتنام دون أن تشعر بأطرافها من شدة البرد.